Детскую школу искусств города Ливны ждет преображение

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11:35, 2 июня 2021 года
Детскую школу искусств города Ливны ждет преображениеКапитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Культура».
Ремонт в ливенской Детской школе искусств начался в апреле. Уже отреставрирован и покрашен фасад здания, обновлена кровля, вставлены новые окна. Сейчас ведется работа во дворе школы и во внутренних помещениях.
На работы выделили больше 4-х миллионов рублей. Часть этой суммы была направлена на основу для пандуса и ремонт козырьков входных групп. Срок окончания ремонта - 31 июля. Коллектив школы уверен, что работы завершатся в срок, и принять учеников на занятия в новом учебном году педагоги точно успеют.
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