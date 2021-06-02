Детскую школу искусств города Ливны ждет преображение

Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Культура».

Ремонт в ливенской Детской школе искусств начался в апреле. Уже отреставрирован и покрашен фасад здания, обновлена кровля, вставлены новые окна. Сейчас ведется работа во дворе школы и во внутренних помещениях.

На работы выделили больше 4-х миллионов рублей. Часть этой суммы была направлена на основу для пандуса и ремонт козырьков входных групп. Срок окончания ремонта - 31 июля. Коллектив школы уверен, что работы завершатся в срок, и принять учеников на занятия в новом учебном году педагоги точно успеют.