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11:38, 2 июня 2021 года В Орловской области – 46 новых случаев коронавируса Два человека скончались за минувшие сутки.





2 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 751). В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении в данный момент остаются 1 110 человек. Накануне выписано 43 орловца. Всего с болезнью справился 33 974 человека. От последствий болезни скончалось 667 жителей региона. Два летальный исход зарегистрировано за минувшие сутки. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



