В выходные в Орловской области состоятся забеги «Тропы героев»

Место действия – парк «Новый Легост» поселка Залегощь.

Участников забега ждут лесные трассы от 2 до 5 километров, на которых им предстоит преодолеть естественные и специально созданные препятствия.

5 июня в 11:00 начнется забег для взрослых участников. Предусмотрена как индивидуальная, так и командная форма участия.

6 июня к участию в забеге приглашаются юные герои. Отмечается, что несовершеннолетние участники могут присоединиться к забегу только при наличии медицинской справки и разрешения от родителей.

Помимо спортивных состязаний будет организована развлекательная программа, включающая в себя музыку, конкурсы, лотерею, игры, выступления артистов и полевую кухню. По итогам проведения забега состоится торжественная церемония награждения всех победителей.



Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке правительства Орловской области и центра «Мой бизнес».