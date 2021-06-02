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11:57, 2 июня 2021 года

Реки Орловщины оставляют желать лучшего

Из категории «очень загрязненных» они в 2021 году перешли в «загрязненные». Чаще всего в «голубых венах» Орловщины фиксируют превышение меди и железа. Меньше всего находят нитритов. От чего зависит превышение химикатов, и можно ли исправить ситуацию? Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала начальник лаборатории Орловского гидрометцентра Наталья Быкова.


Наталья Александровна, вы начальник лаборатории Орловского гидрометцентра. Вы, пожалуй, как никто другой знаете о загрязненности рек региона. Мы сейчас находимся около реки Орлик. Скажите, пожалуйста, в ней представлена вся таблица Менделеева или все же нет?
 
- Конечно же, нет. Дело в том, что наша лаборатория проводит исследования около 30 ингредиентов, то есть загрязняющих веществ водных объектов. Само по себе присутствие химических компонентов в воде это нормально. Другое дело - в какой концентрации они присутствуют. Если концентрация превышает предельно допустимую, то это плохо для воды рек.
 
Какие последние данные по Орлику, и, если можно, в целом по региону?
 
- По Орлику у нас наблюдались за последние 5 месяцев этого года превышения по соединениям меди и железа - это наиболее частые превышения. Также выявлено биологическое и химическое потребление кислорода, и уже реже соединения нитритов. Аналогичная ситуация и в целом по рекам региона. Там могут еще добавляться ионы аммония и нефтепродукты. По остальным ингредиентам ситуация нормальная, стабильная, то есть не превышает ПДК.
 
Присутствие подобных химических элементов в реках региона это норма или нет?
 
- Ситуация изменяется. Дело в том, что содержание определенных ингредиентов может зависеть от сезонности. То есть, летом содержание каких-то ингредиентов меньше, оно естественное, то есть фоновое, а в зимний период содержание этих ингредиентов увеличивается. Например, нитриты и нитраты. У нитритов содержание возрастает летом, зимой оно падает, а у нитратов - обратный процесс. Кроме того, конечно же, влияние оказывают и сбросы сточных вод от предприятий, сельхозугодий, поверхностный сток - все это тоже изменяет состав и качество воды.
 
Как часто вы берете пробы воды? 
 
- Пробы воды на химический анализ отбираются по реке Оке ежемесячно, по остальным рекам региона - в основные гидрологические фазы, то есть пять-шесть раз в год.
 
Реки региона скорее чистые или загрязненные?
 
- В 2020 году уровень загрязнения рек у нас оценивался как загрязненные, это и в целом по области, и отдельно по рекам. Но ситуация может меняться. Были такие ситуации, когда уровень загрязнения менялся от слабозагрязненного до очень загрязненного. То есть, повышается содержание какого-то вещества и это уже влияет на оценку качества воды.
 
За 5 месяцев текущего года уровень загрязнения рек Орловской области оценивается, как очень загрязненный, но вместе с тем по отдельным рекам ситуация меняется от слабо загрязненной до очень загрязненной. Преимущественно загрязненные.
 
Мне хотелось бы обратиться к орловцам: не оставляйте хотя бы мусор на берегах наших рек, уже это станет вкладом по сохранению нашей родной природы.



Анна Вайсергисер
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