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11:55, 2 июня 2021 года Строительство Западного обхода Орла обсудили в Санкт-Петербурге Андрей Клычков провел рабочую встречу с гендиректором АО «ДСК «АВТОБАН» Алексеем Андреевым.





На встрече обсуждались инвестиционные предложения Орловской области в рамках государственно-частного партнерства, в том числе возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта «Строительство Западного обхода города Орла».



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



