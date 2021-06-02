Строительство Западного обхода Орла обсудили в Санкт-Петербурге

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11:55, 2 июня 2021 года
Строительство Западного обхода Орла обсудили в Санкт-ПетербургеАндрей Клычков провел рабочую встречу с гендиректором АО «ДСК «АВТОБАН» Алексеем Андреевым.
На встрече обсуждались инвестиционные предложения Орловской области в рамках государственно-частного партнерства, в том числе возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта «Строительство Западного обхода города Орла».
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Орловское Информбюро