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12:29, 2 июня 2021 года

«Яндекс» предложил сотрудничество с Орловской областью

Предложение о сотрудничестве прозвучало во время встречи губернатора Орловской области Андрея Клычкова с директором по взаимодействию с государственными органами ООО «Яндекс.Маркет» Артемом Глущенко.


Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков на площадке ПМЭФ-2021 провел рабочую встречу с директором по взаимодействию с государственными органами ООО «Яндекс.Маркет» Артемом Глущенко, сообщает Телеграм-канал "Телеграммы из Орла"
 
В рамках встречи обсуждалась возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта по организации логистического центра, а также продвижение сервисов компании в регионе. Кроме того, представителем «Яндекс» была предложена инициатива сотрудничества с региональным Центром оказания услуг «Мой бизнес» по организации обучающих семинаров для предпринимателей по онлайн-ритейлингу.



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