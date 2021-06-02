«Яндекс» предложил сотрудничество с Орловской областью

Предложение о сотрудничестве прозвучало во время встречи губернатора Орловской области Андрея Клычкова с директором по взаимодействию с государственными органами ООО «Яндекс.Маркет» Артемом Глущенко.

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков на площадке ПМЭФ-2021 провел рабочую встречу с директором по взаимодействию с государственными органами ООО «Яндекс.Маркет» Артемом Глущенко, сообщает Телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В рамках встречи обсуждалась возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта по организации логистического центра, а также продвижение сервисов компании в регионе. Кроме того, представителем «Яндекс» была предложена инициатива сотрудничества с региональным Центром оказания услуг «Мой бизнес» по организации обучающих семинаров для предпринимателей по онлайн-ритейлингу.