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12:35, 2 июня 2021 года Орловщина будет развивать межрегиональное сотрудничество с Рязанской областью План мероприятий скрепили подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Рязанской области Николай Любимов.





Встреча Андрея Клычкова и Николая Любимова состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В планах - изучение возможности создания совместных проектов по переработке сельхозпродукции, обмен опытом разработки и внедрения инновационных проектов и технологий в отраслях растениеводства и животноводства, а также в сфере приборостроения и электронной промышленности. Планируется обмен опытом в сферах здравоохранения, образования, туризма и спорта, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



