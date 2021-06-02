Орловщина будет развивать межрегиональное сотрудничество с Рязанской областью

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12:35, 2 июня 2021 года
Орловщина будет развивать межрегиональное сотрудничество с Рязанской областьюПлан мероприятий скрепили подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Встреча Андрея Клычкова и Николая Любимова состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
В планах - изучение возможности создания совместных проектов по переработке сельхозпродукции, обмен опытом разработки и внедрения инновационных проектов и технологий в отраслях растениеводства и животноводства, а также в сфере приборостроения и электронной промышленности.
Планируется обмен опытом в сферах здравоохранения, образования, туризма и спорта, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Орловское Информбюро