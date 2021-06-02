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Главная » Новости

12:40, 2 июня 2021 года

В Орле больше половины бюджета тратится на социальную сферу

За первый квартал 2021 года на эти нужды было израсходовано более миллиарда рублей.


По информации телеграм-канала «Телеграмы из Орла», в областном центре больше половины бюджета тратится на социальную сферу. Это 70% от общего числа расходов бюджета города. 
 
На втором месте по расходной части – дорожный фонд города Орла. На содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети, устройство средств организации и регулирования дорожного движения направлены 126,2 млн рублей. 
 
На благоустройство города с начала года израсходовано 64,8 млн рублей. Сюда входят работы, выполняемые в рамках программы «Формирование современной городской среды», обустройство уличного освещения, озеленение, мероприятия санитарной экологической направленности.



Анастасия Дорохова
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