В Орле больше половины бюджета тратится на социальную сферу

За первый квартал 2021 года на эти нужды было израсходовано более миллиарда рублей.

По информации телеграм-канала «Телеграмы из Орла», в областном центре больше половины бюджета тратится на социальную сферу. Это 70% от общего числа расходов бюджета города.

На втором месте по расходной части – дорожный фонд города Орла. На содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети, устройство средств организации и регулирования дорожного движения направлены 126,2 млн рублей.

На благоустройство города с начала года израсходовано 64,8 млн рублей. Сюда входят работы, выполняемые в рамках программы «Формирование современной городской среды», обустройство уличного освещения, озеленение, мероприятия санитарной экологической направленности.