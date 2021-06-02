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12:42, 2 июня 2021 года Орловская область будет сотрудничать с Удмуртией Соглашение подписано на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.





Орловская область будет сотрудничать с Удмуртией. Подписи под документом поставили губернатор Орловской области Андрей Клычков и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Соглашение предусматривает взаимодействие в следующих сферах: торгово-экономической, промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, науки, образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики, спорта, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Анастасия Дорохова



