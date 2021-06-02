«Зеленая роща» стабилизирует ситуацию с вывозом мусора

Работа налажена в Мценском и Болховском районах.

Ситуация с вывозом мусора стабилизировалась в Мценском и Болховском районах. Также работа по очистке контейнерных площадок от бытового мусора продолжается и в областном центре, но в Орле ещё есть проблемные места – это площадки с большим количеством крупногабаритных отходов и строительного мусора.

За период с 29 по 31 мая с территорий Заводского и Железнодорожного районов города вывезено 205 тонн крупногабаритных отходов и расчищено 25 контейнерных площадок.



В частности, очищены площадки по адресам: ул. Гоголя, 1; Комсомольской, 64; Комсомольской, 342; Комсомольской, 338; Русанова, 47; Абрамова; Соколова, 96; Царёв Брод (посёлок Зареченский), Черниговской и многим другим.

По контейнерным площадкам, где накопилось большое количество строительных отходов, контролёры регионального оператора составляют акты осмотра и направляют требования в адрес собственников земельных участков о необходимости очистить территорию от строительных отходов.

Напоминаем, что в обязанности регионального оператора не входит вывоз строительного мусора, поскольку он не включен в норматив накопления и не учитывается при формировании тарифа. Существующие площадки не приспособлены для сбора крупногабаритных отходов.



Фото УК "Зеленая роща"