Сегодня утром в Орле сбили велосипедиста

ДТП произошло на улице Васильевской.

По предварительным данным, мужчина на велосипеде ехал по обочине, когда водитель «Нивы» не справился с управлением и наехал на двухколесный транспорт.

От госпитализации оба водителя отказались. Все вместе на машине нарушителя они отправились в ГИБДД оформлять аварию.

Инспекторы еще раз напоминают водителям автомобилей быть внимательнее на проезжей части, если параллельно двигается велосипедист, а водителям двухколесного транспорта - не совершать опасных маневров и соблюдать правила дорожного движения.