Сегодня утром в Орле сбили велосипедиста

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13:18, 2 июня 2021 года
Сегодня утром в Орле сбили велосипедистаДТП произошло на улице Васильевской.
По предварительным данным, мужчина на велосипеде ехал по обочине, когда водитель «Нивы» не справился с управлением и наехал на двухколесный транспорт.
От госпитализации оба водителя отказались. Все вместе на машине нарушителя они отправились в ГИБДД оформлять аварию.
Инспекторы еще раз напоминают водителям автомобилей быть внимательнее на проезжей части, если параллельно двигается велосипедист, а водителям двухколесного транспорта - не совершать опасных маневров и соблюдать правила дорожного движения.
Всеволод Трифонов