«Зеленая роща» борется с «серыми перевозчиками»

Речь идет о машинах, которые нелегально разгружают непрофильные отходы на контейнерных площадках.

Регоператор «Зеленая роща» выявила так называемых «серых перевозчиков», которые сгружают непрофильные отходы на контейнерных площадках. В результате, в бункерах и контейнерах для твердых коммунальных отходов оказываются куски шифера, доски, обломки бетона, шины и многое другое.



Такую картину регулярно можно видеть на контейнерных площадках на улицах Лизы Чайкиной, Карьерной, Городской, Царёв Брод и многих других.

По факту выявленных нарушений в отношении допустивших их направляются жалобы в контролирующие органы.