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14:28, 2 июня 2021 года В Орловской области вынесен первый штраф организации, признанной иностранным агентом Это компания «Феникс Плюс», которая занимается профилактикой ВИЧ среди людей, склонных к однополым связям.





Компания «Феникс Плюс» была оштрафована на 300 тысяч рублей за то, что самостоятельно не подала документы на её включение в реестр иноагентов.



Руководитель организации подтвердил факты получения финансирования из-за рубежа. Это сотни тысяч из Великобритании, Литвы, Голландии, Эстонии и других европейских государств. Однако в список иностранных агентов Минюст внёс организацию из-за ведения политической деятельности. На различных Интернет-ресурсах её руководитель не раз выражал своё несогласие с решениями, принимаемыми органами власти.



У организации еще есть возможность обжаловать постановление.





Антон Киселёв



