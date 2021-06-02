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14:48, 2 июня 2021 года В Орле возбуждено уголовное дело по факту издевательства над малышом Видео, подтверждающее жестокое обращение матери с ребенком, размещено в сети Интернет.





Как сообщает следственный комитет, в СМИ появилась информация о том, что 22-летняя жительница Заводского района Орла истязает своего маленького сына. Ребенку исполнилось 1 год и 8 месяцев. Также в региональном УМВД сообщили, что в полицию обратилась женщина, снявшая видео, подтверждающее жестокое обращение матери с маленьким ребенком.



В настоящее время ребенок у матери изъят и помещен в НКМЦ им. З.И.Круглой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Орловскими полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следственный комитет также проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре. В настоящее время решается вопрос об ограничении родительских прав женщины.





Орловское Информбюро



