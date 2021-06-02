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15:19, 2 июня 2021 года Школьники под Орлом мечтают о тротуаре Об этом они сообщили активистам ОНФ.





Больше года ученики орловского лицея № 18, которым приходилось приезжать на учебу в областной центр из Хардиково и соседних деревень на общественном транспорте, вынуждены были нарушать правила дорожного движения. И причина в том, что пешеходный переход - оборудован, но тротуара к нему нет. Детям и взрослым приходится идти до зебры по проезжей части.



Наталья Иванова, заместитель директора по учебной и воспитательной работе лицея № 18: «Карман есть для остановки. Узаконить эту остановку и сделать тротуар до пешеходного перехода - вот вся наша просьба».

Внимание на проблему обратили активисты Общероссийского Народного фронта. Орловщина присоединилась к всероссийской акции ОНФ «Нарисуй тротуар». Дети изобразили на бумаге то, какой, по их мнению, должна быть безопасная дорога в лицей.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы вот эти рисунки, которые нарисовали дети, отправим в администрацию города Орла с просьбой, пока есть такая возможность, оборудовать все-таки остановку дополнительным карманом и средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, чтобы дети пошли в школу 1 сентября безопасно».





Юлия Сабельникова



