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15:21, 2 июня 2021 года

Андрей Клычков ищет решение «мусорной проблемы» Орла в Санкт-Петербурге

Вопрос глава Орловщины обсудил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом глава региона рассказал в рамках прямого эфира в социальных сетях.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с руководством АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», одним из направлений деятельности которого является производство оборудования для ЖКХ. Во время встречи речь шла о решение проблемы переработки мусора в Орловской области. Один из вариантов – строительство мусороперерабатывающего завода на территории региона.


Анастасия Дорохова
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