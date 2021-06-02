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15:35, 2 июня 2021 года В Орле лжесоцработники продолжают обманывать пенсионеров В полицию обратилась 90-летняя жительница областного центра.





Схема обмана, которую применили мошенники, давно известна - обмен старой валюты на новую. Перед тем, как аферисты приехали к женщине, ее по телефону «обрабатывали» в течение часа.



Когда мошенница пришла, женщина впустила ее к себе домой и показала свои сбережения. Как только места, где хранятся деньги, были замечены, незнакомка попросила хозяйку написать заявление. Этого времени хватило, чтобы обчистить тайники. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





Всеволод Трифонов



