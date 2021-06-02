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15:59, 2 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- 90-летняя орловчанка стала жертвой мошенников, заявивших о якобы обмене старых денег на новые. После ухода лже-соцработника пропали все сбережения.
- Одна дорога - для всех. В причинах ДТП с участием водителей «Нивы» и велосипеда сейчас разбираются госавтоинспекторы.
- Чтобы сделать вакцинацию доступнее, мобильный ФАП в выходные приедет в микрорайоны Наугорский и Зареченский.
- Дети нарисовали тротуар. Воплотят ли его в жизнь ли взрослые?
- Известный художник-пейзажист Сергей Прокопов отмечает 75-летие - большой выставкой.
Вести-Орёл