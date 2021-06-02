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15:59, 2 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 90-летняя орловчанка стала жертвой мошенников, заявивших о якобы обмене старых денег на новые. После ухода лже-соцработника пропали все сбережения.



- Одна дорога - для всех. В причинах ДТП с участием водителей «Нивы» и велосипеда сейчас разбираются госавтоинспекторы.



- Чтобы сделать вакцинацию доступнее, мобильный ФАП в выходные приедет в микрорайоны Наугорский и Зареченский.



- Дети нарисовали тротуар. Воплотят ли его в жизнь ли взрослые?



- Известный художник-пейзажист Сергей Прокопов отмечает 75-летие - большой выставкой.



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