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16:03, 2 июня 2021 года

Семейной приёмной в Орле исполнился год

Семейная приёмная работает с инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Кому успели помочь, и что изменилось за это время, - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Екатерины Игнатюк.


Семейная приёмная - это место, куда родители с детьми-инвалидами или взрослые инвалиды могут обратиться и получить нужную им помощь. В прошлом году её посетили более 350 семей. И к каждой из них специалисты приёмной постарались найти подход и решить проблему.

Одним семьям требуется помощь в получении лекарств, другие испытывают сложности с лечением, третьим нужна поддержка для решения бытовых проблем. А иногда семь необходима постоянная помощь. В этом случае специалисты семейной приемной берут её на социальное сопровождение. За год такой формат поддержки потребовался каждой четвертой семье.

Валентина Каверина, специалист Семейной приёмной ВОРДИ г. Ливны: «Семьям, которые нуждаются в поддержке, в консультации юридической, психологической, и даже в гуманитарной помощи, мы стараемся помогать. Это те семьи, которые по тем или иным причинам оказываются в трудной жизненной ситуации».

Специалисты решают проблемы, требующие длительного времени и особого подхода. Семье Орловых они помогли отстоять своё право на жильё в суде, Назаровых сопровождают по вопросу подключения дома к городскому водопроводу, Калимуллиным ускорили процесс лечения сложного заболевания. Елене Гладких помогли решить проблему обеспечения специализированным питанием ребёнка-инвалида. В месяц оно обходилось семье в сумму более 25 тысяч рублей. При этом до обращения в семейную приемную Елена пыталась решить вопрос самостоятельно, обращаясь в профильные ведомства.

В копилке Семейной приёмной за год накопилось немало случаев - от самых простых, вроде разовой гуманитарной помощи, до более сложных, требующих пройти не одно ведомство.

Ольга Ермакова, руководитель Семейной приёмной ВОРДИ г. Орёл: «У нас был такой случай, что особенного ребёнка не взяли в музыкальную школу. Мы начали помогать этой семье и проблема начала решаться. Мы думаем, что 1 сентября ребёнок пойдет в музыкальную школу, и мы его еще услышим на наших концертах».

За год работы специалистов семейной приемной уже узнают во многих ведомствах. И это - хороший знак. Ведь чем более эффективным будет взаимодействие, тем быстрее можно будет помочь конкретной семье. Ведь в итоге часто речь идет не только про улучшение качества жизни семьи, но и часто про ее сохранение.


Екатерина Игнатюк
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