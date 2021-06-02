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16:05, 2 июня 2021 года Орловчанка рассказала, как избила ребенка Жестокое обращение с малышом стало достоянием общественности благодаря видео, размещенному в Интернете.





В Орле возбуждено уголовное дело по факту издевательства над малышом.



По словам женщины, у ребенка началась истерика, а она не могла его успокоить: «Мы сидели с подружками, выпивали. А тут истерика началась у малыша. Я не могла его успокоить. Меня это раздражало, бесило. Я по лицу его ударила, потом об пол кинула». Женщина говорит, что такой срыв у нее случился впервые, свою вину она признает и раскаивается в содеянном.



В настоящее время ребенок у матери изъят и помещен в НКМЦ им. З.И.Круглой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Орловскими полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следственный комитет также проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре. В настоящее время решается вопрос об ограничении родительских прав женщины.





Орловское Информбюро



