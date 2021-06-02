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16:34, 2 июня 2021 года

Всероссийский 24-часовой телевизионный онлайн-марафон «Широка страна моя родная...»

Телемарафон стартует 12 июня в 00.00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU


24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, организован ВГТРК. В нем примут участие все регионы. Главная цель телемарафона «Широка страна моя родная…» - помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры. 
 
Марафон объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины». 
 
Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съёмок фильмов, очерков, репортажей о России и её многонациональном населении. 
 
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток.
 
Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара». Из главной студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией зрителей ВГТРК пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая «штурвал корабля» коллегам из регионов.
 
У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, и 18-часовой марафон в честь Великой Победы.  
 
Старт телемарафона длиною в сутки - 12 июня ровно в полночь по Московскому времени. В День России отправимся вместе в уникальное телевизионное путешествие, участником которого может стать каждый житель нашей великой страны.
 
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
 
- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU". В мобильных версиях, это официальные приложения для Android и iOS
 
- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24», «Башкортостан-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24», а также на всех интернет ресурсах ГТРК в России.



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