Патриотическое воспитание – приоритет в образовательной политике

18 мая 2021 года в Совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными организациями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, прошло заседание Совета, которое было посвящено теме: «Взаимодействие государства, институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении вопросов сохранения духовно-нравственных ценностей народов России».

По мнению эксперта кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Геннадия Мартынова, начинается новая веха в патриотическом воспитании молодежи. Россия уже долгие годы живет в эпоху информационной войны, развязанной против России и тех традиционных ценностей, взглядов на семью, воспитание, которых придерживаются граждане страны. Деятельность некоторых интернет-ресурсов направлена на разрушение традиционных для нашего государства и общества основ воспитания. А потому, именно патриотическое воспитание должно стать фундаментом системы образования страны.



Принявшие участие в дискуссии обменялись опытом работы и внесли предложения по совершенствованию работы государственных и общественных институтов по сохранению духовно-нравственной основ и ценностей многонационального народа Российской Федерации. Патриотическое воспитание сегодня должно стать образцовым приоритетом образовательной политики. В школах и вузах должны уделять воспитательному процессу такое же внимание, как и самому обучению.