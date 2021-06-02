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16:16, 2 июня 2021 года Малыш, пострадавший от рук неуравновешенной матери, находится вне опасности Орел потрясло видео, на котором молодая женщина жестоко обращается ребенком. Малышу нет еще и двух лет. Подробности шокирующей истории узнал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Видео, появившееся в сети Интернет, а впоследствии и в полиции, на мобильный телефон сняла знакомая матери ребенка, она и обратилась в полицию. На видео видно, как молодая женщина бросает малыша на пол. Мальчика, которому нет еще и двух лет, изъяли из семьи и доставили в инфекционное отделение НКМЦ имени Круглой.



Иван Симаков, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. З. И. Круглой: «Был проведен первичный врачебный осмотр и первичное обследование ребенка. В настоящее время ребенок не нуждается в оказании медицинской помощи».

В отношении 22-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «При координирующей роли прокуратуры ребенок, находившийся в опасности, изъят у матери. Решается вопрос об ограничении родительских прав женщины».

Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По составу преступления, предусмотренному частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность) будет дана оценка действию / бездействию органов опеки и органам внутренних дел».

Что касается матери ребёнка, она задержана. Свою вину полностью признаёт и уверяет, что такого раньше не было: «Мы сидели с подружками, выпивали. А тут истерика началась у малыша. Я не могла его успокоить. Меня это раздражало, бесило. Я по лицу его ударила, потом об пол кинула».



В настоящее время в квартире обвиняемой проводятся следственные мероприятия. Мальчика из больницы перевели в орловский Дом ребенка.





Всеволод Трифонов



