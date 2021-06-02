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18:05, 2 июня 2021 года В Орле говорили о Бунине Сегодня в областном центре собрались те, кто любит творчество Ивана Алексеевича Бунина. Среди гостей были представители Дома русского зарубежья имени Солженицына, российских университетов и музеев. Мероприятие посвятили 150-летию со дня рождения орловского нобелевского лауреата. На открытии Культурного форума присутствовала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





В Орле проходит Культурный форум, посвящённый писателю Ивану Бунину. Открыла форум юбилейная выставка из фондов Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Экскурсию провёл директор этого музея Дмитрий Бак.



Прошлой осенью мировая литература отметила 150-летний юбилей Бунина. Из-за пандемии многие мероприятия были отменены, большая их часть прошла онлайн, но тем не менее есть и новости, и интересные события. В печать выходит много новых книг о жизни писателя.



Татьяна Марченко, заведующая отделом культуры российского зарубежья Дома русского зарубежья им.А.И. Солженицына: «Вышла двухтомная биография Татьяны Двинятиной, первая полная биография Бунина, где, кажется, по часам все прослежено, но этого мало. Сергей Морозов готовит третий том летописи жизни и творчества Бунина, и кажется, мы о Бунине знаем гораздо лучше, чем о себе».

На конференции гости обменялись отчётами о проделанной работе, о праздновании юбилея в разных городах и даже странах. Доклады подготовили работники музеев Липецка, Москвы, Воронежа.



Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея им. И.С.Тургенева: «Отрадно отметить, что все бунинские центры России сегодня здесь, и каждый из нас расскажет, что собственно было в октябре, и что собственно будет дальше, как мы будем сотрудничать».

Неслучайно местом встречи была выбрана Орловская область, где писатель начал свой творческий путь.



Александр Воронко, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России (г. Москва): «Главная задача подобных выставок и конференций - чтобы люди шли в библиотеки, книжные магазины, брали книги Ивана Бунина и перечитывали их, перечитывали и менялись в душе. И закончить разрешите еще раз словами благодарности Орловской области, потому что без поддержки и помощи правительства области то, что мы сегодня здесь видим, и в чём участвуем, было бы невозможно».

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Для Орловской области сегодняшней, для её жителей, Бунин, его творческое наследие, память о его философских размышлениях, о судьбах родины это, безусловно, ценность, которую мы сохраняем, бережём».

Форум продлится два дня. Гости побывают в музее Бунина, усадьбе Спасское-Лутовиново, посетят спектакль академического театра им. Тургенева «Тёмные аллеи» (16+).





Эва Стасюлевич



