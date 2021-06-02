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18:09, 2 июня 2021 года В Орле открылась выставка работ Сергея Прокопова и его учеников Заслуженный работник культуры, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», много лет бессменный директор Мценской детской художественной школы говорит свои ученикам: «Любите жизнь и свою профессию». Эва Стасюлевич встретилась с мастером и поздравила его с 75-летним юбилеем.





От всех его работ веет праздничностью, лёгкостью и, возможно, даже сказочностью бытия. На полотнах - Спасское-Лутовиново, Елец, Мценск, Санкт-Петербург. В северную столицу художник Сергей Прокопов много раз ездил с участниками детского конкурса им. Курнакова на пленэры - это был большой, многолетний и очень удачный проект.



Вячеслав Лаврушин, директор областного выставочного центра: «На выставке представлены работы, которые сделаны в Петергофе, Санкт-Петербурге. Хотелось бы отметить очень красивые и тонкие работы, похожие на акварельные».

Больше ста работ представил мастер к своему юбилейному вернисажу. В каждой - тонкая лирика и очень светлый, молодой взгляд на мир. Больше всего любит он писать родной Мценск, в любое время года, воспевая маленький город, в котором родился.



Сергей Прокопов, член Союза художников России: «Мороз или дождик моросит, и уже знаешь, где здорово, где дымка. А однажды пошёл рано утром на гору Самород, туман ещё был над речкой, и над городом прямо такие ватные облака тумана висят! Я подумал: «Так здоров, надо запомнить, надо ещё прийти».

Волнуют художника и тема православия, и тема Великой Отечественной войны, но главная его страсть и любовь - пейзаж. Поддержать мастера и учителя на открытие юбилейной выставки приехали его ученики, которые и сами давно состоялись как мастера живописи. Многие из них знают Сергея Ильича вот уже более 30 лет, но до сих пор продолжают у него учиться.



Ирина Некрасова, художник: «Свежесть, честность, позитив в картинах, яркость. Во-первых, он прошёл огромный путь - жизненный, творческий. Уже стоит чему поучиться у него. Мы всегда смотрим на картины и учимся».

Сам мастер всегда говорит своим ученикам о многом, но прежде всего - о любви.



Сергей Прокопов член союза художников России



«Любить своё дело - это самое главное. На любви всё держится: любовь к своей профессии, любовь к женщине, любовь к детям! Это же замечательно!».



Может быть, именно потому, что есть любовь, его и работы светлые и радостные. Будь то итальянский город, узенькая улочка или морской пейзаж. Даже суровая тема войны освящается мастером с невероятным жизнелюбием. Художнику исполнилось 75 лет, но он не мыслит себя без работы, и, конечно, амчане не раз увидят его за этюдником, когда он пишет свой родной мценский край.





Эва Стасюлевич



