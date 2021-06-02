Главная » Новости



18:51, 2 июня 2021 года На реконструкцию Красного моста в Орле в 2022 году выделено 400 млн рублей Об этом сообщает информационный портал Орловской области.





На реконструкцию Красного моста в Орле в 2022 году выделено 400 млн рублей. Подписано соответствующее постановление регионального правительства.



Это очередной транш из общей суммы в 1,4 млрд рублей, в которую обойдется реконструкция моста. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Муниципальный контракт между заказчиком МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС) и подрядчиком ООО «Ремспецмост» (г. Белгород) был заключен 23 ноября 2020 года.



Существующие габариты мостового сооружения составляют 13,6 м (проезжая часть) и 2х1,9 м (тротуары). По итогам реконструкции общая ширина Красного моста составит 23,48 м, что на 5,5 м больше существующей. Общая протяженность реконструируемого участка 419 м, в том числе мостового перехода 357,91 м (мост — 193,3 м).



Согласно муниципальному контракту, срок окончания реконструкции Красного моста — до 18 ноября 2022 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



