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18:58, 2 июня 2021 года В Орловской области планируется запустить производство медицинских перчаток Соответствующее соглашение было подписано между Правительством Орловской области и ООО «Объединение Альфапластик» в рамках Петербургского международного экономического форума.





Сегодня губернатором Орловской области Андреем Клычковым и генеральным директором компании Дмитрием Берсеневым было подписано соглашение о сотрудничестве. В Орловской области планируется запустить производство медицинских перчаток. Разместить предприятие намерены на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».



Производиться медицинские смотровые перчатки будут с использованием отечественного и зарубежного сырья, причём без применения хлора, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Планируемый объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта – 300 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Фото с информационного портала Орловской области





Орловское Информбюро



