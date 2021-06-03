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6:06, 3 июня 2021 года

Орловцы могут ознакомиться со списком компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России

Как отметил заместитель управляющего орловским отделением Банка России Игорь Злобин, опубликование подобного списка необходимо, чтобы защитить права граждан.

В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
«Опубликование списка компаний с признаками нелегальной деятельности необходимо, чтобы защитить права граждан. Данный перечень поможет потребителям финансовых услуг избежать риска быть обманутыми. Плюс – это поможет очистить финансовый рынок от нелегальных игроков. Важно помнить, что такие компании могут действовать по экстерриториальному принципу – то есть быть зарегистрированы в любом из регионов, а фактически действовать и на территории Орловской области, – комментирует заместитель управляющего Отделением Орел Игорь Злобин. – «Нелегалы» используют самые разные схемы привлечения граждан. Например, могут предлагать инвестировать деньги в проекты, обещая повышенную доходность.

Потенциальных вкладчиков заманивают агрессивной рекламой: записывают видеоролики, разбрасывают листовки по почтовым ящикам и даже проводят целые конференции. Часто «целевой аудиторией» таких инвестиционных компаний являются пенсионеры, но попасться на удочку может кто угодно.

Нелегальные организации могут маскироваться под лизинговые компании, ломбарды и других легальных участников финансового рынка. Тенденции современности – это получение финансовых услуг через интернет. Этим пользуются и мошенники. В сети легче сделать подлог документов. В виртуальном пространстве бдительность граждан, как правило, ниже и им труднее распознать нелегала. Например, с марта 2020 года в сети действует компания Synergy. Она предлагает приобретение различных товаров и услуг – квартиры, машины, путешествия, – по цене на 30%-70% процентов ниже рыночной. Но чтобы воспользоваться таким преимуществом, клиент сначала должен сделать взнос для вступления в программу и некоторое время подождать.

В 1 квартале 2021 года на территории ЦФО выявлено 56 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 22 – с признаками финансовой пирамиды, 30 – нелегального кредитора».

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.
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