четверг 3.06.2021 11:00:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:07, 3 июня 2021 года

Рисунки юных орловцев представили на выставке в Музее Победы

Выставка «Дети рисуют мир» открылась в Музее Победы 1 июня, в Международный день защиты детей.


 


 На выставке «Дети рисуют мир» представлено около 500 рисунков. Их прислали ребята, живущие в городах воинской славы. Торжественное открытие выставки состоялось в Зале Полководцев.

Работы школьников выполнены в различных техниках - акварель, гуашь, карандаши. Среди участников – орловские школьники: шестилетняя Виктория Юровская, семилетняя Ника Цуканова, тринадцатилетняя Варвара Расторгуева.

Временная экспозиция будет работать до 3 июня 2021 года.

Фото пресс-службы Музея Победы


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.