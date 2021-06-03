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9:07, 3 июня 2021 года Рисунки юных орловцев представили на выставке в Музее Победы Выставка «Дети рисуют мир» открылась в Музее Победы 1 июня, в Международный день защиты детей.









На выставке «Дети рисуют мир» представлено около 500 рисунков. Их прислали ребята, живущие в городах воинской славы. Торжественное открытие выставки состоялось в Зале Полководцев.



Работы школьников выполнены в различных техниках - акварель, гуашь, карандаши. Среди участников – орловские школьники: шестилетняя Виктория Юровская, семилетняя Ника Цуканова, тринадцатилетняя Варвара Расторгуева.



Временная экспозиция будет работать до 3 июня 2021 года.



Фото пресс-службы Музея Победы





Орловское Информбюро



