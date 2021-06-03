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9:16, 3 июня 2021 года Орловская команда заняла 3 место в войсковом отборочном этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» Соревнования прошли в Преображенском оборонно-спортивном центре Фонда Спецназа ВДВ в Москве.





Делегация Орловской области приняла участие в войсковом отборочном этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» среди команд войскового казачьего общества Центрального казачьего войска.



Программа слета состояла из испытаний комплекса ГТО для V и VI возрастных ступеней комплекса ГТО. Соревнования проводились и оценивались в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



Подготовка команды к участию в слете осуществлялась на базе Центра «Патриот-57». В программу тренировок входила общая физическая подготовка ребят под руководством сотрудников Центра «Патриот-57» и Центра «Десантник».



Команда Орловской области заняла 3 место в войсковом отборочном этапе Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». Также в индивидуальном забеге на 3 км орловец Геннадий Киченко занял 2 место, а Алексей Фролов стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото с информационного портала Орловской области





Орловское Информбюро



