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8:18, 3 июня 2021 года В Орел прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы - наука в годы Великой Отечественной войны» Посетить экспозицию орловцы и гости города смогут 5 и 6 июня 2021 года. В течение двух дней состав будет находиться на железнодорожном вокзале города Орла.





«Поезд Победы» - это первая в мире иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Она повествует о событиях предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны через визуальное искусство, интерактивные и традиционные форматы.



Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы.



Поезд состоит из выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. В этом году она дополнена новым вагоном, посвященным подвигу защитников Брестской крепости.



В 2021 году, проходящем в Российской Федерации под эгидой Года науки и технологий, проект продолжил свое развитие. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в Победу и развитие мировой науки в целом.



В основе экспозиции – трехмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист»: 13 тем и более 150 скульптур героев с неповторимыми образами. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением. В экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.



Сплав классического и современного подходов дополняется уникальным рассказом главного героя – машиниста Лидии, от чьего лица ведется рассказ. Лидия это – собирательный образ поколения, юная советская девушка. Она делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и опытом Победы.



Чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта. Там же можно уточнить детали посещения музея.

Регистрация откроется сегодня, 3 июня.



На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Если на указанный электронный адрес не пришел пригласительный билет, рекомендуется через форму обратной связи уточнить статус своей регистрации.



Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей.



Дети от шести до 11 лет смогут посетить экспозицию только в сопровождении взрослых.



Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».



Фото: На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Если на указанный электронный адрес не пришел пригласительный билет, рекомендуется через форму обратной связи уточнить статус своей регистрации.Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей.Дети от шести до 11 лет смогут посетить экспозицию только в сопровождении взрослых.Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».Фото: https://vk.com/poezdpobedy





Орловское Информбюро



