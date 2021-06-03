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7:28, 3 июня 2021 года

В Орловской области появится еще одна модельная библиотека

Она появится на базе филиала №8 Юношеской библиотеки.


Стало известно, что основной этап преображения филиала №8 Юношеской библиотеки в модельную библиотеку «25 квартал» уже пройден. Глобальная модернизация осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

В информационном блоке разместятся электронные каталоги и картотеки, сенсорная информационная панель, информационная тумба, а также зона для буккроссинга. Помимо этого проект включает в себя создание «Интеллектуального проспекта», куда войдут зона периодики «Пресс-центр», литературное кафе «Восьмерочка», зона для мастер-классов с игротекой «Фабрика идей», а также «Интеллект-центр» для работы с компьютерным и мультимедийным оборудованием.

Официальное открытие «25 квартала» запланировано на 8 сентября 2021 года. После Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина «25 квартал» станет второй модельной библиотекой в Орле. Первая открылась на площадке библиотеки имени Пушкина. Еще одна модельная библиотека действует в Мценске.


Анастасия Дорохова
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