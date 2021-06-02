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20:30, 2 июня 2021 года

В июне в Орловской области состоится шесть ярмарок вакансий

Первая из списка пройдет уже завтра 3 июня


Мероприятие состоится в центре занятости населения Заводского района организует в этот день для них ярмарку вакансий. Работодатели приглашают слесарей АСУ и механосборочных работ, тракториста, электромеханика, машиниста, кладовщика, операторов свинокомплекса, экструзионной линии, крутильной машины. Ярмарка очная, стартует в 10 часов на базе центра занятости (ул. МОПРа, 28) и планируется, что продлится она до 12.00.

8 июня планируется провести сразу две ярмарки, тоже очные. В центре занятости населения Железнодорожного района (Новосильское шоссе, 14) планируется провести ярмарку для промышленного предприятия. Среди озвученных вакансий: вырубщик заготовок и изделий, машинист шприц-машины, составитель навесок ингредиентов, упаковщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ремонтировщик резиновых изделий, экономист по труду, мастер, кладовщик, специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологической безопасности, грузчик, вальцовщик резиновых смесей, прессовщик-вулканизаторщик, машинист резиносмесителя. В центре занятости населения

Северного района (ул. Космонавтов, 3) свои вакансии предложит торговое предприятие. Работодатель испытывает потребность в продавцах, товароведах, предлагает вакансию директора магазина.

9 июня «возможность найти работу получат жители поселка Залегощь. Работодатели будут набирать разнорабочих, водителей, предоставят вакансии для бухгалтеров, энергетика, главного инженера, агронома, машиниста автогрейдера, курьера, учётчика и др.

22 июня центр занятости населения Хотынецкого района соберёт на своей площадке более десятка работодателей, которые предоставят вакансии в разных областях деятельности - промышдленной, сельскохозяйственной, пищевой, а также в сфере образования и здравоохранения.

24 июня в центре занятости населения Ливенского района планируется ярмарка вакансий для шести местных предприятий. Ожидается, что будут представлены разноплановые вакансии от ветврача до прораба-строителя, от токаря-расточника до бухгалтера общим количеством более 100.

Завершит июньскую ярмарочную цепочку мини-ярмарка в Колпне для Колпнянского элеватора. Планируется она на 25 июня.


Анастасия Дорохова
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