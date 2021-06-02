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21:20, 2 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Дело матери и ребёнка. Заведено три уголовных дела. Мы знали, где сейчас малыш, и как он себя чувствует.
- В Орле начался ремонт Маслозаводского переулка. Один из самых напряженных участков автодороги «закатают» в холодный асфальт.
- До 1 сентября во всех орловских учреждениях образования должны установить систему видеонаблюдения и сигнализации.
- Андрей Клычков принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Уже есть результаты.
- Вакцинация идет в народ. Мобильные ФАПы сделают остановки в крупных микрорайонах Орла.
- В Орле проходит Культурный форум, посвященный Ивану Бунину.
Вести-Орёл