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21:20, 2 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Дело матери и ребёнка. Заведено три уголовных дела. Мы знали, где сейчас малыш, и как он себя чувствует.



- В Орле начался ремонт Маслозаводского переулка. Один из самых напряженных участков автодороги «закатают» в холодный асфальт.



- До 1 сентября во всех орловских учреждениях образования должны установить систему видеонаблюдения и сигнализации.



- Андрей Клычков принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Уже есть результаты.



- Вакцинация идет в народ. Мобильные ФАПы сделают остановки в крупных микрорайонах Орла.



- В Орле проходит Культурный форум, посвященный Ивану Бунину.



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