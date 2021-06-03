МЧС напоминает о правилах безопасности у водоемов

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10:40, 3 июня 2021 года
МЧС напоминает о правилах безопасности у водоемовВ Орловской области купальный сезон стартовал 1 июня.
Чтобы не омрачить свой отдых у воды, стоит придерживаться правил безопасности. Как отмечают в региональном МЧС, основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных местах, неумение плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности на воде.
В свою очередь сотрудники ведомства проводят акцию «Вода – безопасная территория». В ходе акции спасатели выявляют места, где купание не разрешено, пресекают нарушения правил безопасности при использовании маломерных судов, а также напоминают орловцам о правилах безопасного поведения на водных объектах.
Всего в 2021 году в Орловской области планируется допустить к эксплуатации 38 пляжей. Именно там будут дежурить спасатели, которые могут предотвратить происшествия на воде и помочь в случае ЧП.
В детских загородных и пришкольных лагерях во время летней оздоровительной кампании пройдут тематические «Дни безопасности», в ходе которых инспекторы ГИМС и спасатели будут проводить занятия и инструктажи с персоналом и детьми по мерам безопасности на воде.
В МЧС напоминают:
- Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах.
- Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22.
- Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут.
- После длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.
- Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва.
- Запрещается подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах.
- Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.
- Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на не приспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей проводится под непрерывным контролем взрослых.
В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам «01» «101», «112».
Орловское Информбюро