Главная » Новости



10:40, 3 июня 2021 года МЧС напоминает о правилах безопасности у водоемов В Орловской области купальный сезон стартовал 1 июня.





Чтобы не омрачить свой отдых у воды, стоит придерживаться правил безопасности. Как отмечают в региональном МЧС, основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных местах, неумение плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности на воде. В свою очередь сотрудники ведомства проводят акцию «Вода – безопасная территория». В ходе акции спасатели выявляют места, где купание не разрешено, пресекают нарушения правил безопасности при использовании маломерных судов, а также напоминают орловцам о правилах безопасного поведения на водных объектах. Всего в 2021 году в Орловской области планируется допустить к эксплуатации 38 пляжей. Именно там будут дежурить спасатели, которые могут предотвратить происшествия на воде и помочь в случае ЧП. В детских загородных и пришкольных лагерях во время летней оздоровительной кампании пройдут тематические «Дни безопасности», в ходе которых инспекторы ГИМС и спасатели будут проводить занятия и инструктажи с персоналом и детьми по мерам безопасности на воде. В МЧС напоминают: - Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. - Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22. - Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. - После длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду. - Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва. - Запрещается подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; - Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. - Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. - Не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног. - Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на не приспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей проводится под непрерывным контролем взрослых. В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам «01» «101», «112».





Орловское Информбюро



