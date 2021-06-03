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10:45, 3 июня 2021 года Под Орлом водитель скорой помощи сбил 62-летнюю женщину ДТП произошло утром 2 июня в Ливнах, на территории районной больницы.





Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, 63-летний водитель автомобиля скорой помощи на базе «Форда Транзит» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 62-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



