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11:04, 3 июня 2021 года Под Орлом КАМАЗ практически раздавил легковую иномарку ДТП произошло 2 июня в 14:45 на автодороге Калуга – Орел.





Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, КАМАЗ врезался в автомобиль BMW, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП 31-летний водитель легковой иномарки получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



