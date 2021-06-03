Под Мценском пострадал мотоциклист

От удара мотоцикл загорелся.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, сегодня около трех часов ночи водитель, управляя мотоциклом «Минск», не справился с управлением и опрокинулся. От удара мотоцикл загорелся. Мотоциклист получил телесные повреждения, госпитализирован.

Как отметили в ГИБДД, транспортное средство не было зарегистрировано.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зафиксировано17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области