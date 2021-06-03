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11:31, 3 июня 2021 года

Андрей Клычков рассказал об успешной перестройке орловского предприятия в период пандемии

Вместо сувениров оно стало выпускать защитные лицевые экраны.


Как отметил губернатор Орловской области, предприятие ООО «Орландо» успешно работает на территории бывшего завода «Химтекстильмаш» и известно как крупнейший производитель магнитов, значков, брелоков, стикеров, сувениров из дерева и древесно-волокнистых материалов на территории бывшего СССР.

Пандемия внесла свои коррективы в «продуктовую линейку» - спрос упал и предприятие перестроилось. Одним из первых в России стало выпускать защитные лицевые экраны из пластика, которые оказались товаром №1 для множества потребителей: аптечных сетей, медучреждений, для проведения мероприятий.

Сейчас ООО «Орландо» выступило инициатором инвест-проекта по переоснащению действующего производства, а также по открытию швейного и деревообрабатывающего цехов. Планируемый объем инвестиций – 120 млн рублей.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Анастасия Дорохова
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