Орловские следователи обратили внимание на фирму, скрывающуюся от налогов

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11:42, 3 июня 2021 года
Орловские следователи обратили внимание на фирму, скрывающуюся от налоговВозбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью с апреля по декабрь 2020 года игнорируя неоднократные требования налоговых органов умышленно скрыло денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Анастасия Дорохова