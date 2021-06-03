Орловские следователи обратили внимание на фирму, скрывающуюся от налогов

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью с апреля по декабрь 2020 года игнорируя неоднократные требования налоговых органов умышленно скрыло денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.