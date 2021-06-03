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11:47, 3 июня 2021 года В Орловской области разыскиваются браконьеры Накануне злоумышленники в результате незаконной охоты убили трех кабанов.





Происшествие случилось в Краснозоренском районе вблизи деревни Давыдово на территории Государственного природного биологического заказника «Краснозоренский». По информации пресс-службы областной администрации, причиненный ущерб объектам животного мира составил 570 тысяч рублей.



В правоохранительные органы департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области направлено соответствующее заявления о привлечении виновных к ответственности. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Анастасия Дорохова



