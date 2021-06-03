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11:43, 3 июня 2021 года

В Орловской области – 47 новых случаев коронавируса

Три человека скончались за минувшие сутки.


В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 47 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 798).
 
На лечении в данный момент остаются 1 109 человек. Накануне выписано 45 орловца. Всего с болезнью справился 34 019 человек. От последствий болезни скончалось 670 жителей региона. Три летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф



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