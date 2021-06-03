Орловские планеристы – призёры Чемпионата ЦФО

Первые соревнования в 2021 году на летном поле аэродрома Пугачёвка завершились накануне.

Чемпионат ЦФО продолжался две недели. Несмотря на нестабильную погоду, было разыграно четыре упражнения. По итогам полетов серебряную награду завоевала орловчанка Ирина Ерофеева, третье место у Арсения Садовского.

Планируется, что в августе орловский аэродром примет Чемпионат России по планёрному спорту в смешанном классе.