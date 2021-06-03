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12:22, 3 июня 2021 года

В Орле открылась выставка фотографа и путешественника Дмитрия Байрака

Фотопейзажи выставлены в мемориальной мастерской Георгия Дышленко.


Фотограф и путешественник Дмитрий Байрак уже бывал в нашем городе. В этот раз он предоставил возможность зрителям совершить виртуальное путешествие по самым разным местам страны, в том числе и по орловскому краю. Свое знакомство с Орловщиной Дмитрий Байрак начал практически 20 лет назад. В 2002 году прошла его первая фотовыставка. Мастер уверен, настрой в фотоделе особенно важен.
 
Дмитрий Байрак фотограф, сопредседатель фотоклуба (г. Пушкино): «Если что-то не ладится в жизни в этот момент, поснимаешь - станет легче, но, скорее всего, ничего хорошего не получится. Должен быть баланс, нужно абстрагироваться от всех проблем и проникнуться тем, что перед тобой». 
 
На суд зрителей представлены пейзажи. Каждый из снимков имеет свою историю создания и смысл. Фото, в основном, сделаны в Московской области, но есть и кадры, на которых запечатлено «Орловское полесье». 
 
Орловский фотограф Сергей Чупахин с Дмитрием Байраком знаком не первый год. Отмечает, что так тонко чувствовать пейзаж может лишь профессионал своего дела. 
 
Сергей Чупахин фотограф, член Союза фотохудожников России: «Нужно уловить настроение, а это передается через освещение, через какие-то ритмы. У него все это показательно. И потом интересны его поиски, эксперименты с инфракрасным изображением».
 
Познакомиться с работами фотографа можно в мемориальной мастерской художника Дышленко. Выставка пейзажей будет работать до конца июня.



Юлия Опанасюк
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