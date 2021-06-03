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12:32, 3 июня 2021 года

Орловские журналисты смогут поехать в Карелию

Пресс-туры будут организованы в рамках межрегионального сотрудничества. Соответствующее соглашение было подписано в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума.


Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали План мероприятий на 2021‒2023 годы между регионами.
 
Документ включил в себя перечень мероприятий по взаимодействию в различных сферах, в числе которых туризм и СМИ. Также будет осуществляться информационное взаимодействие по вопросам осуществления охраны и восстановления окружающей среды,
обмен печатными или электронными изданиями природоохранной тематики.
 
Помимо этого, будет оказываться содействие участию образовательных организаций Республики Карелия и Орловской области в конференциях, семинарах, выставках, олимпиадах и конкурсах в сфере образования, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Анастасия Дорохова
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