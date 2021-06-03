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12:41, 3 июня 2021 года

Рок-фестиваль «Нашествие» переехал ближе к Орлу

Главное приключение года пройдёт в Серпуховском районе Московской области на берегу Оки. Информация о новом месте проведения крупнейшего фестиваля станы опубликована на официальных ресурсах «Нашествия».


После прошлогодней паузы из-за пандемии коронавируса организаторы рок-фестиваля «Нашествие» подошли ответственно к мерам безопасности. Посетить рок-фестиваль можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста или паспорта вакцинированного от COVID-19.
 
В этом году рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа, но традиционно первые зрители могут заехать на фестивальную поляну уже 29 июля. Для них подготовлена специальная вечерняя развлекательная программа. 
 
В течение трёх дней на двух фестивальных сценах выступят более восьмидесяти артистов, среди которых «Сплин», «Алиса», «Мельница», Сергей Бобунец. Завершат «Нашествие – 2021» и станут главными хедлайнерами Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы».



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