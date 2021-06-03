Приставы - на защите прав детей

Особое внимание в орловском управлении судебных приставов уделяется взысканию алиментов. Для этого используются самые разные методы. Подробности - в интервью с руководителем УФССП по Орловской области Михаилом Смирновым.

Основные факты:



- В управлении по итогам работы за 4 месяца на исполнении находилось более 5800 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из этого числа по состоянию на 1 мая окончено 1200 исполнительных производств.



- Среднестатистический портрет должника - мужчина от 30 до 40 лет.



- Больше всего должников - в Заводском районе Орла. Из муниципалитетов - в лидерах Ливенский район. Меньше всего должников - в Болхове и Кромском районе.