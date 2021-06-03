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13:17, 3 июня 2021 года

Студентка Глазуновского сельхозтехникума представит Орловщину в финале чемпионата WorldSkills Russia

В Тамбове подвели итоги отборочного тура национального чемпионата «Молодые профессионалы». В этом году он привлёк к участию более 5000 человек со всей страны. Участники продемонстрировали мастерство в 137 компетенциях. Среди них – орловчанка Виктория Галата.


Перед решающей отборочной частью, что прошла в Тамбове, студентке Глазуновского сельхозтехникума пришлось пройти отборочный этап на региональном уровне. И уже после этой победы Викторию ждала путевка в полуфинал. Вместе с ней туда же отправились еще 14 специалистов – каждый по своей компетенции. Но только двоим из них удалось пройти в финальную часть состязания. Виктория Галата одержала победу в компетенции «Агрономия». 
 
Состязания в Тамбове для будущих агрономов состояли из трёх модулей. Сначала конкурсантам предстояло определить качество и количество клейковины в пшеничной муке. Вторым модулем шёл отбор средней пробы зерна для проверки соответствия его качества требованиям нормативно-технической документации. В третьем модуле участники показывали свои практические навыки в прививках овощных культур и плодовых деревьев.
 
Виктория Галата, учащаяся Глазуновского сельскохозяйственного техникума: «Было сложно, потому что все знают много. Каждый участник – победитель своего региона, поэтому было сложно и страшно».
 
Преодолеть страх и сложности Виктории помогала её куратор и главный региональный эксперт по компетенции «Агрономия» Валентина Потанина. Последние несколько месяцев они вместе готовились к полуфиналу. Ведь конкурсантам в Тамбове предстояло показать гораздо более углубленные знания, нежели те, что ребята обычно получают на теоретических и практических занятиях в техникуме. 
 
Валентина Потанина, главный региональный эксперт по компетенции «Агрономия»: «Соревнования WorldSkills для студентов не только агрономического отделения, но и любой специальности, которая близка к сельскому хозяйству, дают положительный опыт. Это дает уверенность в своих силах. И соревновательный момент, который позволяет себя проверить, почувствовать, что ты умеешь, можешь, тоже для самоопределения имеет большое значение».
 
Все эти знания и помогли Виктории прорваться в финал. Теперь учащаяся Глазуновского сельхозтехникума отправится в Уфу побороться за главную награду. 
 
Оксана Сеферова, директор Глазуновского сельскохозяйственного техникума: «Задания были сложные, но ребята справились. Нам было приятно, что на этих площадках появились две звездочки Орловской области - Виктория Галата и Татьяна Скребнева, которые прошли один из важнейших этапов отборочного чемпионата».
 
Сейчас Виктория продолжает готовиться к финалу. Впереди у неё еще год обучения в техникуме. И покинуть его стены она хочет не только с дипломом специалиста, но и с особым документом – скиллз-паспортом, который значительно прибавит ей очков при встрече с будущим работодателем.



Екатерина Игнатюк
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