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14:35, 3 июня 2021 года В Орловской области будет внедрена автоматизированная система «Управление отходами» Она позволит региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществлять полный контроль за перемещением мусора от контейнера до места утилизации или обработки.





Как пишет пресс-служба областной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Алексея Субботина, для недобросовестного подрядчика будет исключена возможность выгрузки собранного мусора в неположенном месте. В регионе будет внедрена автоматизированная система «Управление отходами».



Система автоматически прокладывает оптимальные маршруты для мусоровозов, учитывая расположение мест переработки или захоронения отходов и типы машин и контейнеров. Также АСУ ведет мониторинг выполнения задач в режиме реального времени и контролирует результат и качество работ.



Отмечается, что уже объявлена закупка системы, срок окончания подачи заявок – 9 июня 2021 года.





Анастасия Дорохова



