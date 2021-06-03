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14:51, 3 июня 2021 года

Орловская и Воронежская область договорились о сотрудничестве

Взаимодействие регионов предусмотрено в сферах экономики и торговли, АПК, промышленности, здравоохранения, информационных технологий, дорожной деятельности, образования, культуры, спорта и туризма.


Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан документ о сотрудничестве между Орловской и Воронежской областями.

В планах - развитие партнерских отношений между предприятиями агропромышленного комплекса областей, изучение возможности создания совместных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, а также обмен опытом разработки и внедрения инновационных проектов и технологий в отраслях растениеводства и животноводства.

Планируется организация взаимодействия между Межрегиональным насосостроительным кластером, а также акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и кластером производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области и в сфере разработки перспективных видов насосного оборудования.

Также запланирована организация студенческих и преподавательских обменов, совместных научных разработок на базе бизнес-инкубаторов Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева и Воронежского государственного университета, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


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