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14:51, 3 июня 2021 года Орловская и Воронежская область договорились о сотрудничестве Взаимодействие регионов предусмотрено в сферах экономики и торговли, АПК, промышленности, здравоохранения, информационных технологий, дорожной деятельности, образования, культуры, спорта и туризма.





Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан документ о сотрудничестве между Орловской и Воронежской областями.



В планах - развитие партнерских отношений между предприятиями агропромышленного комплекса областей, изучение возможности создания совместных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, а также обмен опытом разработки и внедрения инновационных проектов и технологий в отраслях растениеводства и животноводства.



Планируется организация взаимодействия между Межрегиональным насосостроительным кластером, а также акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и кластером производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области и в сфере разработки перспективных видов насосного оборудования.



Также запланирована организация студенческих и преподавательских обменов, совместных научных разработок на базе бизнес-инкубаторов Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева и Воронежского государственного университета, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



